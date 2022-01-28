الجميع يضحك على الجميع...لقد ضلّلنا!!! - احمد جمعة

2022/01/28 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة بينما عيوننا هناك على الغرب، وجداننا هنا في الشرق، وفي الوقت الذي نتمنى فيه كرجال شرقيين مجرّد كلمة مجاملة من فتاة متحرِّرة باللباس حتى النخاع، لتُشبع شهوتنا الحيوانيّة، مستعدين لإعدام بناتنا بحجّة صون الشرف، حتى القوانين التي نسنها لمجاراة العصر باعتبارنا دول عصرية في الظاهر، لأن القشرة تغطي الحقيقة، لكن سرعان ما نكسر تلك القوانين وندوس عليها، واليكم برهان قاطع على قانون مكبرات الصوت لنقل الصلوات ......





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