توسيع عملية التمدين لإضعاف العصبيات الخلدونية - رابح لونيسي

2022/01/28 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي قلنا وأثبتنا في عدة مقالات سابقة أن مجتمعات منطقتنا لازالت تعيش في العصر الخلدوني بكل تخلفه وعصبياته الطائفية واللسانية والقبلية والجهوية وغيرها، فهذه العصبيات هي التي تعرقل، وتقف في وجه أي محاولة للإنتقال الديمقراطي وتحقيق مجتمع حداثي، فمثلا أثناء الكفاح ضد الإستعمار نجد نوعان من المكافحين، حيث نجد سكان المدن أو المهاجرين إلى الخارج مثل فرنسا بالنسبة للجزائر مثلا يحملون فكرا حداثيا نسبيا بحكم الإ ......





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