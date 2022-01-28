2022/01/28 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالاسلحة النارية جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز شعبة مكافحة إجرام ناحية الحمزة الغربي تمكنت على ضوء معلومات وأخذ الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخصين يتاجران بالأسلحة النارية ضُبطا متلبسين وبحوزتهما (٢٣) قطعة […]

ظهرت المقالة القبض على متهمين بتجارة الأسلحة جنوبي بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بتجارة الأسلحة جنوبي بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بتجارة الأسلحة جنوبي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).