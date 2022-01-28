يونامي تعرب عن قلقها جرّاء استهداف مطار بغداد بالصواريخ

2022/01/28 | 15:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، عن قلقها جرّاء استهداف مطار بغداد بالصواريخ.وذكرت البعثة في بيان، أن”بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أعربت عن قلقها العميق إزاء الموجة الحالية من الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية والمساكن والشركات في العراق ، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي”.وأضافت أنه […]

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