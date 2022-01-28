الأمم المتحدة تعلق على هجوم مطار بغداد

2022/01/28 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق "يونامى"، اليوم الجمعة، عن

قلقها إثر استهداف مطار بغداد الدولى

بالصواريخ.

وذكرت البعثة - في بيان صحفي - "تعرب بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامى"

عن قلق

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