الكويت: إصابة وزير الدفاع بكورونا

2022/01/28 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن إصابة

نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع حمد جابر

العلي بفيروس كورونا.

وتابعت بأنه سيخضع لبروتوكول العلاج

المتبع في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة

“كونا” الرسمية

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