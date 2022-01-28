الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عقب هجوم المطار

2022/01/28 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت بعثة الامم المتحدة في بغداد "يونامي"، الجمعة، الهجمات الاخيرة في العراق.

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واعربت البعثة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الثاني 2022)، عن "قلقها البالغ إزاء موجة الهجمات التي تستهدف مكاتب الاحزاب السياسية ومقار الإقامة بالإضافة الى المؤسسات التجارية في العراق، واخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي".

ودعت البعثة الى "تجاوز مرحلة الأدانة من كافة الجهات والتحرك للكشف عن الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات.

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