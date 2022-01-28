مؤرخ فرنسي: إسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة في القدس

2022/01/28 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد المؤرخ الفرنسي فنسان لومير في كتابه “عند أقدام السور: حياة وموت حي المغاربة في القدس (1187-1967)” أن “إسرائيل خططت لتدمير هذا الحي بعد حرب عام 1967 وحاولت تمويه ما فعلت”.ويتوقع لومير ردود فعل ناقدة وجدلا بعد نشر كتابه الذي يصدر اليوم الجمعة، كون المسألة تتعلق بالأماكن المقدسة في القدس التي تشكل […]

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