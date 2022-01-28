هل يجب تلقي الجرعة المعزّزة ضد كورونا أم انتظار الجرعة الخاصة بـ

2022/01/28 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا "فايزر" و"بيو إن تيك" الثلاثاء، شروعهما بالتجارب السريرية للقاح مضاد لـ"أوميكرون".ولكن، هل يجب على الناس التريّث بتلقي جرعتهم المعزّزة حتى يحصلوا على الجرعة الخاصة بـ"أوميكرون"؟

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