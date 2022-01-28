محترف جديد يعزز صفوف الصقور

2022/01/28 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي القوة الجوية، تعزيز صفوفه بالتعاقد مع محترف جديد.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “صانع الألعاب الجزائري محمد المهدي بوكاسي وصل إلى مطار بغداد الدولي لتعزيز صفوف فريق القوة الجوية في الدوري الممتاز وبطولة الكأس إضافة لدوري ابطال اسيا”.وسبق للاعب وأن لعب في عدة دوريات أوروبية منها البرتغالي […]

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