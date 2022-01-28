الكاظمي: مطلقو الصواريخ يعتبرون صمت القوى السياسية دعما وغطاء سياسيا لهم

2022/01/28 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على أن صمت بعض القوى السياسية تجاه مطلقي الصواريخ وعدم إدانة هذه الأفعال، يعدّه المنفذون دعما وغطاء سياسيا لهم.وقال الكاظمي في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “تعرّض مطار بغداد الدولي فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب […]

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