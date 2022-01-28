تفاصيل الطائرة المتضررة بقصف المطار: أهدتها إيران للمالكي بعد انتهاء عمرها

2022/01/28 | 15:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت رابطة الطيارين العراقيين، إنّ الطائرة التي تضرّرت بالهجوم الذي استهدف مطار بغداد أهديت لحكومة المالكي سنة 2007 من قبل إيران بعد تجاوز عمرها المقرّر.

وقالت الرابطة في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، "تعرض مطار بغداد الدولي صباح اليوم 28 كانون الثاني/يناير إلى قصف بستة صواريخ، واحد هذه الصواريخ سقط بصورة مباشرة على الطائرة الرئاسية العراقية الخارجة عن الخدمة (سكراب) التي تحمل تسجيلYI-APX، والتي أهدتها إيران إلى حكومة نوري المالكي سنة 2007".

وبيّنت أنّ "هذه الطائرة تحديدًا كانت تنقل الحكومة العراقية آنذاك بطاقم إيراني من شركة ماهان الإيرانية"، مضيفةً "لاحقًا تم إرسال طيارين عراقيين للتدريب على هذه الطائرة في إيران ليتبين أن الطائرة تحتاج لصيانة مكلفة للغاية يساوي سعرها مع نقص في المعدات ناهيك عن تجاوزها العمر المقرّر للطيران".

وكشفت أنّ "الطائرة تعود أساسًا لشركة مصر للطيران حيث دخلت الخدمة سنة 1983 بتسجيل SU-GAA، ثم بيعت إلى شركة يابانية سنة 1990 Japan Air System (JAS) بتسجيل JA8369، ولاحقًا هذه الشركة باعت الطائرة للخطوط اليابانية سنة 2004 بنفس التسجيل، ومن ثم بيعت إلى شركة ماهان الإيرانية سنة 2006 بتسجيل EK-30039".

وتابعت، أنه "بعد تجاوز العمر المقرر للطائرة أهديت لحكومة المالكي سنة 2007، تحت تسجيل YI-APX، وبعدها استقرت في ساحة سكراب الطائرات بمطار بغداد إلى هذا اليوم".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بأن جهة مجهولة أطلقت 3 صواريخ من عجلة نوع بيك آب من محافظة بغداد قضاء "أبو غريب" باتجاه مطار بغداد الدولي، و3 صواريخ لم يتم إطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد.

وأظهرت صور اطلع عليها "ألترا عراق" تعرض الطائرة ايرباص A300 إلى إصابة مباشرة بصاروخ كاتيوشا اخترق بدن الطائرة.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أكدت نبأ إصابة إحدى طائراتها في القصف الصاروخي الذي تعرض له صباح اليوم مطار بغداد الدولي.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان، إنّ "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

وكشفت خلية الإعلام الأمني، أن طائرتين تضررتا جراء القصف الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، وليس طائرة واحدة كما أشيع.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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