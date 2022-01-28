الكاظمي: استهداف المطار محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق

2022/01/28 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة أن استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق.

وقال الكاظمي حسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " استهداف المطار يكشف إصرار المجرمين على ضرب أمن العراق وتعريض مصالحه للخطر".

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