التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي المطار

2022/01/28 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الفعل الإرهابي يسعى الى تقويض الجهد الحكومي.

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