إنتظروا زوال إسرائيل سنة 2222 - عدنان الصباح

2022/01/28 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح كثيرين هم اولئك الذين اقتنعوا بنبوءة زوال اسرائيل في العام 2022 وكثيرين ايضا انتظروا هذا العام على احر من الجمر بل ان البعض اعتقد ولو بداخله ان لا داعي للتسريع ولا لتقديم الضحايا في سبيل تحقيق المطلوب وهو زوال دولة الاحتلال واليوم بعد ان اجتزنا عتبات هذا العام وننهي شهره الاول فان الاجدر بنا ان نقارن حالنا بحال اعداءنا على الارض فدولة الاحتلال تحاكم اخطر رئيس وزراء بتاريخها وهو الذي اطلق عليه لقب ......





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