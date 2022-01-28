من أجل اتحاد حقيقي يبني مجتمع المستقبل - خليل اندراوس

2022/01/28 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس لقد ترك انهيار الاتحاد السوفييتي فراغا كبيرا في بنية النظام الدولي وتوازناته، ولذلك كان لا بد للولايات المتحدة من البحث عن عدو جديد تستطيع من خلاله الاستمرار في حروبها المحلية خدمة لطبقة رأس المال العالمي والصهيوني وخدمة لشركات صناعة السلاح، التجار بدم الشعوب، فبرزت في هذا السياق نظرية " صراع الحضارات" التي روجها بدعم اليمين المحافظ الأمريكي، الأمريكي صموئيل هنتنغتون، والتي كانت في الأصل نظرية الب ......





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