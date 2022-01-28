المنطق الرياضي لمعرفة الخير والشر - سعود سالم

2022/01/28 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون ٢-;-٤-;- - الإمتحان العسير وأغمض السيد نون عينيه محاولا أن يتخيل هذا العالم الغريب الذي يصفه كاتب هذا المنشور الدعائي، وحاول أن ينظم أفكاره ويسترجع الأحداث التي مرت به منذ استيقاظه هذا الصباح.



استيقظ متأخرا وأعد قهوته بسرعة، الأطفال كانوا قد ذهبوا إلى المدرسة وزوجته عادة ما تذهب إلى عملها قبله بساعة أو ساعتين، تناول قهوته وكوبا من العصير وأخذ مفاتيح سيارته وأخرجها ......





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