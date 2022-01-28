2022/01/28 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: استهداف المطار يكشف إصرار المجرمين على ضرب أمن العراق وتعريض مصالحه للخطر

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