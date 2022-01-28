2022/01/28 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طهرت مديرية الدفاع المدني في البصرة، اكثر من 565 الف متر مربع من الاماكن الملوثة.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد تحسين علي ساري البصرة لوكالة (بغداد اليوم)، ان تشكيلات المديرية طهرت 565،606 ألف متر مربع من خلال إبلاغ المواطنين بالأماكن الملوثة وعلى نفس آلية الإبلاغ بالحرائق من خلال الاتصال بالرقم 115".

ودعا "المواطنين الذي يبحثون عن نبات الكمأ أو الأحجار الكريمة وكذلك الباحثين عن مادة "الصفر" الموجودة بالمخلفات الحربية الابتعاد عن المواقع الملوثة التي تشكل خطراً على حياتهم سيما وان الصواعق حساسة جداً وتنفجر سريعاً".

واكد أن "مفرزة إزالة القنابل غير المنفلقة هي تشكيل مدرب داخل وخارج العراق وبالإمكان معالجة أي حالة يتم الإبلاغ عنها، مشيرا إلى "امتلاك الفرق أجهزة كاشفة للأعماق بمستوى 6 أمتار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني في البصرة تطهر اكثر من 565 الف متر مربع من الاماكن الملوثة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني في البصرة تطهر اكثر من 565 الف متر مربع من الاماكن الملوثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).