2022/01/28 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر عليا من بغداد بتشديد القبضة الامنية حول المواقع الاثرية في ديالى.

‏وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى تضم من 700-800 موقع اثري يمتد بعضها الى 4 الاف قبل الميلاد خاصة اثار مملكة اشنونا وبقية الممالك التي برزت في جنوب وشرق المحافظة".

وأضاف أن "أوامر عليا صدرت بتشديد القبضة الامنية حول المواقع الاثرية المهمة والتنسيق مع الحراسات الخاصة بالابلاغ الفوري عن اي حالة سلبية بالاضافة الى متابعة اسبوعية واجراء عمليات تمشيط مستمرة حولها لرصد اي محاولات ترمي لسرقة الاثار او العبث بها".

وأشار الى أن "هناك خلية مختصة تتابع شبكات تهريب وبيع وسرقة الاثار وهذا ما اسهم في ضبط بعضها مؤخرا في كمائن امنية ضمن حدود ديالى".

وأكد أن الاجراءت هي وقائية وتهدف لتفادي لعنة عصابات التهريب التي تمثل وجوه اخرى لسرقة التراث العراقي الغني ونقله الى الخارج".

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