انجاز برنامج انقاذ ثاني اهم انهر ديالى.. يغذي نحو 200 الف نسمة

2022/01/28 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، الجمعة، انجاز برنامج انقاذ ثاني اهم انهر المحافظة.وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كوادر وزارة الموارد المائية نجحت بعد جهود استثنائية استمرت شهرين من اكمال محاور برنامج هو الاول من نوعه بعد 2003 ويتضمن كري وتطهير ورفع […]

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