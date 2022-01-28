2022/01/28 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQ5tSwJ1C2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موصليون يتابعون بقلق الاخبار الواردة من الجارة الغربية: نخشى تكرار سيناريو 2014) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موصليون يتابعون بقلق الاخبار الواردة من الجارة الغربية: نخشى تكرار سيناريو 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).