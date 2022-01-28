نائب عن الفتح يلوح بالتوجه للمعارضة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. والسبب؟

2022/01/28 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نائب عن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، أن موقف تحالفه تجاه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهون بالحوارات السياسية، فيما بين أنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع التيار الصدري فسنتجه للمعارضة.وقال النائب عن تحالف الفتح عباس شعيل الزاملي، لوكالة ايرث نيوز إن “موقفنا من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سوف تحدده الحوارات مع […]

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