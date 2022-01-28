سوريا.. جثث داخل سجن الحسكة وعناصر داعش

2022/01/28 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية، الجمعة، على جثث نحو عشرين من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم داعش داخل سجن في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.

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