2022/01/28 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق بطي مؤرّخ الصحافة العراقية بيروت – محسن حسين من بين الصحف التي عملت فيها ضمن مسيرة الـ 66 عاما صحيفة البلاد.التحقت بصحيفة البلاد اواخر عام 1958 بعد ترك صحيفة الجمهورية وحينذاك تعرفت على ابناء مؤسس صحيفة البلاد روفائيل بطي يعملون في الصحيفة وهم كمال وبديع وفائق وسامي وقد تولوا ادارة صحيفة البلاد سنوات طويلة […]

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