السيول تنقذ” ابار الحدود” من النضوب وتدفع الى تصاعد مناسيبها لاول مرة منذ 10 اشهر

2022/01/28 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي، الجمعة، بان السيول انقذت ابار الحدود شرق ديالى من النضوب.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” السيول الاخيرة المتدفق من الشريط الحدودي العراقي – الايراني شكلت طوق نجاة للابار الارتوازية في ناحيتي مندلي وقزانية بعد وصولهما الى مرحلة النضوب بسبب الجفاف المستمر […]

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