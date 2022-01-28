نادال يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2022/01/28 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف خامسا عالميا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الجمعة.وحقق نادال فوزا على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 في نصف النهائي.ويسعى نادال البالغ 35 عاما إلى اللقب 21 في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية لتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع […]

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