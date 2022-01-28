تقرير أميركي: لا حواضن لداعش في العراق وهجماته لن تتصاعد

2022/01/28 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير أميركي لمركز متخصص بالإرهاب إن نشاط تنظيم داعش وأداءه قد انخفض في العراق، مقارنة بالسنوات الماضية.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، فإن هجمات داعش في العراق شهدت انخفاضًا حادًا على مدار العشرين شهرًا الماضية، مشيراً الى أن التنظيم افتقد اية حاضنة له، وانعزل في المناطق النائية .



وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تكثيف العمليات الأمنية للقوات الأمنية العراقية.



لكن التقرير لم يستطع ان يحسم ما إذا كان الانخفاض يمثل بداية تدهور دائم للتنظيم، أو يضع الأساس لتمرد طويل الأمد .

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