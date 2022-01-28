2022/01/28 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي: قصف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:06

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: قصف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: قصف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).