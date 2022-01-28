الكشف عن مصير لاعبي المنتخب الوطني المصابين بكورونا

2022/01/28 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضة

كشف المدير الإداري لمنتخبنا الوطني غيث مهنا، اليوم الجمعة، مصير لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا.

وقال مهنا بحديث خص به وكالة (بغداد اليوم)، ان "مصير الاعبين المصابين الثمانية من منتخبنا سيحدد على دفعتين و بحسب اللوائح المعمول بها فيما يخص إصابة الاعبين بفيروس كورونا و تنص اللوائح على أن الاعب المصاب يجري مسحة جديدة بعد سبعة أيام من أصابته".

واضاف ان "الاعبين الذي تم اعلان إصابتهم في أول وصول المنتخب هم الاعبين ياسر قاسم و مناف يونس و امجد عطوان وسيتم إجراء مسحة جديدة لهم بغضون اليومين المقبلين و في حال بقائها إيجابية يتم عمل مسحة أخرى بعد ثلاثة أيامو الحال كذلك للذي أعلنت إصابتهم قبل المباراة بيوم واحد فسيتم إجراء مسحة جديدة لهم بعد سبعة أيام من تسجيل الإصابة".

واوضح ان "مدرب المنتخب العراقي بيتروفيش استدعى لاعبين جدد لتعويض النقص الذي حصل بسبب الاصابات بفيروس كورونا و الأعبون الذي تم استدعائهم هم كرار نبيل و علي حصني و سامح سعيد".ونوه ان "الاعب عباس قاسم اعتذر من تلبية الدعوة بسبب الإصابة كما اعتذر لاعب الدوري التايلندي ريبين سولاقا دون معرفة أسباب الاعتذار".

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