الحلبوسي عن استهداف مطار بغداد: يشكّل تهديداً لسمعة العراق

2022/01/28 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد الدولي، مشيرا الى انه يشكّل تهديداً لسمعة العراق.وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز: إن “استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافاً مباشراً لسيادة الدولة ومنشآتها ويشكّل تهديداً لسمعة العراق”.وشدد: “لا بدَّ من العمل الجاد لإيقاف هذه […]

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