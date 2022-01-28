"ارتفاع جنوني" في إصابات كورونا بالجزائر وهاجس الأوكسجين يؤرق المواطنين

2022/01/28 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالجزائر، بشكل لافت، حتى عاد إلى أذهان المواطنين هاجس نقص الأوكسيجين في المستشفيات، والطوابير الطويلة التي عرفوها خلال ذروة إصابات دلتا، الصيف الماضي.

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