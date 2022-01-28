شرطة بابل تكشف عن ملابسات قتل شابين والقبض على متهمين بتجارة الأسلحة النارية

2022/01/28 | 16:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن ملابسات قتل شابين والقبض على متهمين بتجارة الأسلحة النارية.وذكر بيان لاعلام الشرطة :”إستطاع فريق تحقيق شُكِّل من شعبة مكافحة إجرام ناحية السدة، من خلال المتابعة الحثيثة وجمع للمعلومات, كشف ملابسات جريمة القتل والتوصل الى إثنين من المتهمين بإرتكابها ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة فيما دونت أقوال […]

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