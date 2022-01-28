أسعار النفط العالمية تتجه نحو الأسبوع السادس من المكاسب

2022/01/28 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت أسعار النفط، مساء الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بإثارة القلق بشأن الإمدادات.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا إلى 89.97 دولارا للبرميل بعدما بلغت 91.04 دولار الخميس في أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا إلى 87.10 دولار للبرميل.



وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة.

"وكالات"

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