نادي الشرطة: زيرو يجري تداخلاً جراحيًا على مستوى الرباط الصليبي

2022/01/28 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … يجري، اليوم الجمعة، لاعبُ فريق الشرطة أحمد زيرو عمليةً جراحيةً على مستوى الرباط الصليبي في مستشفى الأزرق بدولةِ لبنان تحت إشرافِ الدكتور الاختصاصي الفريد خوري، بعد أن خضعَ الى فحوصاتٍ طبيةٍ كاملة.وقالَ لاعبُ زيرو في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “وصلت يوم الثلاثاء الماضي الى دولة لبنان، وخضعتُ الى فحوصاتٍ […]

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