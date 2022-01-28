2022/01/28 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العذاري: استهداف المنشآت الحكومية ومطار بغداد من أفعال أعداء العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:39

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