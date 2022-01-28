ماعِتْ التي تعيش بداخلنا - السيد نصر الدين السيد

2022/01/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#السيد_نصر_الدين_السيد "يقدم مفهوم "ماعت" لمفكرينا رؤية ذات فائدة للعلاقة بين العدالة الإنسانية من ناحية والطبيعة والبيئة المحلية من ناحية أخرى" (Ferguson, 2016)هيا دي ماعِتْأهرامات مصر التي لا تعمل للزمن حساب ...



تماثيلها التي رسمت بالحجر صور حكامها ...



معابدها التي صورت نقوش جدرانها أعمال بانيها، وحاكت أعمدتها الشاهقة حرارة الإيمان، مقابر ملوكها ونبلاءها التي تبهرك بنضرة الألوان ...



وتطول قائمة الإبداعات التي ......





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