حاجز للجيش السوري يعترض قوة أمريكية بمدينة الحسكة ويمنعها من المرور

2022/01/28 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام سورية رسمية باعتراض الجيش السوري لقوات أمريكية عند حاجز بمدينة الحسكة وإجبارها على التراجع.وبحسب موقع الإذاعة والتلفزيون السوري “منع حاجز للجيش السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة مرور قوة اأريكية مكونة من مدرعتين عسكريتين حاولتا الدخول إلى مركز المدينة وأجبرهما على المغادرة”.وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من […]

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