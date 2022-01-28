الحريري يستودع بيروت

2022/01/28 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتزال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري العمل السياسي، ولو بشكل موقت، هو مؤشر عمق على المأزق والأزمة التي يعيشها لبنان، ونهاية حقبة الحريرية السياسية حتى إشعار آخر.

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