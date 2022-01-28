الزاملي: تكرار قصف المطار عمل “ارهابي” يمس السيادة ويجب محاسبة الجهات المنفذة

2022/01/28 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عدّ النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم عباس الزاملي، استهداف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، هو عمل إرهابي ، عدواني لايقبل الشك يمس السيادة العراقية بالصميم، داعيا الحكومة الى حماية مثل هذه المنشات كون تكرار استهدافها سيعكس للعالم صورة سلبية عن الواقع الأمني للبلد .وقال الزاملي في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز: […]

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