الصحة: اللقاحات مجانية ومتوفرة بكميات كبيرة

2022/01/28 | 17:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، الجمعة، عن موقفها من الارتفاع المستمر بالموقف الوبائي اليومي لاصابات فيروس كورونا في البلاد.وذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، “نسجل اليوم زيادة كبيرة باعداد الاصابات والوفيات يقابلها قلة باعداد الملقحين على الرغم من توفر اللقاحات وبكميات كبيرة وبالمجان”.واضافت، ان المنافذ التلقيحية مستمرة بالعمل طيلة ايام […]

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