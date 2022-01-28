شاهد.. ‪جسم غامض يصدر موجات راديو كل 18 دقيقة

2022/01/28 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء في أستراليًا جسمًا غامضًا على بعد قرابة 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض، ويبدو أنه يصدر إشارات كل 18 دقيقة، محولًا الطاقة المغناطيسية إلى موجات راديو.

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