2022/01/28 | 17:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، الهجوم على مطار بغداد فجر اليوم.

وقال الحلبوسي في تغريدة، 28 كانون الثاني/يناير، "إنّ استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافًا مباشرًا لسيادة الدولة ومنشآتها، ويشكّل تهديدًا لسمعة العراق".

وأضاف الحلبوسي، "لا بدَّ من العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية".

وتعرّض مطار بغداد، فجر الجمعة، إلى هجوم طاروخي أسفر عن إصابة الطائرة "إيرباص A300" بشكل مباشر، وهي طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية دخلت الخدمة عام 2007 وخرجت عنها عام 2011.

فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ردًا على الهجوم، إلى دعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ.

وقال الكاظمي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر".

ودعا الكاظمي، القوى والأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات المختلفة إلى "التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير، ودعم قواتنا الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ، وإن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدّونه غطاءً سياسيًا لهم".

كما دعا، الدول الصديقة للعراق إقليميًا ودوليًا إلى "عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق، بما يشكّل إسهامًا في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته".

اقرأ/ي أيضًا:

الكاتيوشا تصيب طائرة رئاسية..



مخاوف من تبعات مادية ومعنوية قد تلحق بالعراق

العبادي يعلّق على قصف مطار بغداد: ارحموا الدولة

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: استهداف مطار بغداد "تهديد لسمعة العراق") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: استهداف مطار بغداد "تهديد لسمعة العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).