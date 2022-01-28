الزاملي: تكرار قصف مطار بغداد يعد عملاً إرهابياً يمس السيادة

2022/01/28 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، أن تكرار قصف المطار يعد عملاً إرهابياً يمس السيادة.وقال الزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استهداف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي، عدواني لا يقبل الشك يمس السيادة العراقية بالصميم، داعيا الحكومة الى حماية مثل هذه المنشآت كون تكرار استهدافها سيعكس للعالم صورة سلبية عن الواقع الأمني للبلد".وأضاف، أن "المطارات المدنية تعد من الاماكن السيادية الرسمية في كل بلدان العالم وذلك باعتبارها ممرا دبلوماسيا دوليا، يجب أن يكون مؤمنّاً في كل الظروف والاوقات"، مؤكدا أن "الاعتداء على المطار هو عمل ارهابي لا يمكن السكوت او التغاضي عنه وعلى الحكومة ممارسة مهامها لمنع هكذا انتهاكات لسيادة الدولة".وتابع، أن "للمطارات أهمية بالغة باعتبارها البوابة الاولى والاساسية التي ترتكز عليها العلاقات العراقية - الدولية، وتعرضها للانتهاك من قبل الإرهاب سيؤثر سلبا على هذه العلاقات ويعطي صورة مشوهة للواقع العراقي"، مؤكدا أن "هناك جهات خارجية تسعى لتحقيق مثل هذه الغايات بشتى الوسائل القذرة".

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