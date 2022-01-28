ترحيب كردي بالوجود الألماني بالعراق.. تغريدة من رئيس الحكومة

2022/01/28 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رحب رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بالوجود الألماني في العراق.

وقال بارزاني، عبر "تويتر": "أرحب بشدة بقرار البرلمان الألماني بتجديد مهمة الجيش الألماني في العراق ، بما في ذلك إقليم كردستان".

وأضاف، أن "هذا التفويض ، ودعم التحالف الدولي ، أمر بالغ الأهمية للحرب على داعش وتدريب قوات البيشمركة والجيش العراقي".

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