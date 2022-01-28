يونامي: هناك مخاوف كبيرة من تداعيات استهداف مكاتب الأحزاب والمطار

2022/01/28 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ،اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء الموجة الحالية من الهجمات في العراق

وأكدت يونامي في بيان ان الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية والمساكن والشركات في العراق، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي تهدد الدولة وتنذر بانهيار أمني كبير

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