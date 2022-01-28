العامري: تحالف السنة والكرد مع نصف الشيعة ليس أغلبية بل مؤامرة  

2022/01/28 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، تحالف الكتلة السنية والكردية مع بعض الاطراف الشيعية بـ”المؤامرة”، فيما بين أنه ليس امام القوى السياسية سوى التفاهم في هذه المرحلة.وقال العامري في الذكرى السنوية لاستشهاد المؤسس للحركة الاسلامية ابو زينب الخالصي، وتابعتها ايرث نيوز إن “الشهيد ابو زينب الخالصي كان نافذ البصيرة ممتلئ […]

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