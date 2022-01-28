الرئيس الإيراني يؤكد أهمية إنجاز الممر الدولي “شمال – جنوب”

2022/01/28 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية إنجاز الممر الدولي “شمال – جنوب” من خلال استكمال سكة حديد “رشت – آستارا” (شمال غرب) وتنمية التجارة مع دول أورآسيا.وخلال زيارته للمنطقة الحرة في ميناء انزلي بمحافظة جيلان شمال إیران، اعتبر رئيسي أن استكمال إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة رشت (مركز المحافظة) وميناء […]

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