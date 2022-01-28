المناقشة في التعليم والتكوين : إشكالية - حبطيش وعلي

2022/01/28 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبطيش_وعلي عنوان المقال بالفرنسية : La discussion en éducation et formation : problématiqueعنوان المقال بالعربية : المناقشة في التعليم والتكوين : إشكاليةالكاتب : ميشال أنفري ترجمة الأستاذ : حبطيش وعلي ملخص.



يمكن أن تظهر المناقشة من الناحية الأنثروبولوجية كعملية تنشئة اجتماعية وطريقة جماعية لتطوير المعرفة.



إن هذا التعبير في نظام ديمقراطي وعصر تقني علمي بحثًا عن المعنى هو الذي يمكن أن يفسر انفص ......





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