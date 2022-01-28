انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن

2022/01/28 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت سلطات مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن.وأعلنت هيئة الأمن العام في بيتسبرغ على حسابها في “تويتر” أن “ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحادث، وليس هناك أي خطر على حياتهم”.وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في الساعة الـ6.50 تقريبا […]

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